Бойовика, який катував поранених солдат на Донбасі, депортують з Норвегії

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Петровський знімав відео, як вбойовики відрізають вуха загиблим солдатам української армії

Бойовика угрупування «Русич» Яна Петровського, який воював проти української армії на Донбасі у 2014-2015 роках, депортують в Росію з Норвегії, де він жив з 2004 року.

Рішення про депортацію прийнято урядом Норвегії, пише Meduza.

Петровський був одним із командирів бойовиків та соратником неонациста Алєксєя Мільчакова, разом з яким вони приймали участь у бойових діях біля селища Металіст Луганської області.

Під час бойових дій, Петровський та Мільчаков знімали відео, як вони відрізають вуха загиблим солдатам української армії, а також інші ролики, на яких вони жорстоко знущаються з поранених солдат, катують їх, та глумляться над тілами загиблих. Відео потім викладали в соцмережу «ВКонтакте».

Норвезька преса називає Яна Петровського праворадикальних екстремістом. The New York Times згадує про нього як про учасника «мутного націоналістичного руху», члени якого під опікою російської влади намагаються «зрушити вправо» європейську політику.

Бойовики «Русича» покинули територію України в кінці червня 2015 року.

Петровський чекає суду у справі про позбавлення норвезької посвідки на проживання, який скоро повинен відбутися в Норвегії. Він має намір довести, що його депортація є підсумком «політичного переслідування».

Тим часом незабаром Петровського можуть залучити і в інших справах.

Сам Петровський категорично відкидає всі ці звинувачення.

«Я не зробив ніяких військових злочинів. Ми захищали російських людей, суто брали участь у військових діях», — вважає бойовик.