Booking виправив інформацію про об’єкти нерухомості в Криму

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Фото: «Booking» «Booking»: дані щодо м. Ялта

Сервіс повідомив Генпрокуратуру щодо зміни даних

Cервіс з бронювання готелів Booking.com повідомив прокуратуру АР Крим, що ним було виправлено інформацію про об’єкти нерухомості в Криму і при позначенні місця розташування певного об’єкта вказується, що він знаходиться на території держави Україна. Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко

Як відзначив Луценко, прокуратурою Автономної Республіки Крим у грудні 2016 року розпочаті кримінальні провадження щодо співучасті посадових осіб компанії Booking.com International B.V. (Booking.com) в допомозі у використанні незаконно набутого майна та у сприянні в порушенні порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим (ст. 332-1 і ст. 191 ККУ).

У процесі досудового розслідування прокуратурою автономії зокрема вивчалося відображенні на веб-сайті компанії Booking.com інформації про приналежність території півострова Крим, а саме не віднесення його до території України.

Також, зі слів Генпрокурора, компанія Booking.com врахувала інші зауваження прокуратури та повідомила, що нею вжито додаткових заходів, на виконання санкцій ЄС, для запобігання використання її веб-сайту для здійснення поїздок до Криму в туристичних цілях.

Джерело: УНН