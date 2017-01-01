Борг ОРДЛО за електроенергію складає близько 11 млрд грн

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Постачання електроенергії

Рік тому борги непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей за електроенергію складали близько 7 млрд грн

Борги непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей за електроенергію на сьогодні складають близько 11 мільярдів гривень. Про це в ефірі «5 каналу» заявив експерт з питань енергетики Андрій Герус.

«Насправді борги там близько 11 мільярдів гривень – це сумарно ОРЛО і ОРДО. Рік тому вони були близько 7 мільярдів. За рік накопичилося близько 4 мільярдів гривень. Це приблизно по 500 мільйонів в місяць вони накопичувалися», – заявив Герус.

Нагадаємо, національна енергетична компанія «Укренерго» ввечері 24 квітня повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію окремих районів Луганської області припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Про те, що Росія буде забезпечувати «ЛНР» електрикою, 25 квітня оголосив повноважний представник президента РФ в контактній групі по Україні Борис Гризлов. Він назвав такі заходи «гуманітарною підтримкою».

Голова Фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін припустив, що жодна енергокомпанія не братиме на себе відповідальність за подачу електроенергії в «ЛНР», щоб не потрапити під санкції.