Борг споживачів перед «Київенерго» становить більше 677 млн грн

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Найбільшими боржниками за електроенергію перед Київенерго є споживачі Дарницького, Солом’янського та Деснянського районів

Борг столичних споживачів за використану електричну енергію перед «Київенерго» станом на 1 січня 2017 року становив 677,7 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Київенерго.

За інформацією прес-служби, у минулому році найбільший приріст заборгованості за електроенергію перед компанією продемонстрували населення, промисловість та державний бюджет у частині пільг та субсидій для населення. Сумарно заборгованість цих споживачів збільшилась на 174,3 млн грн та склала 400,1 млн грн.

«Підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності за підсумками року зменшили заборгованість на 108 млн до 94,1 млн грн. Зокрема, найбільший боржник — ПАТ «АК „Київводоканал» — зменшив суму боргу до 88,4 млн грн з 169 млн грн станом на 1 січня 2016 року», — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що населення Києва протягом 2016 р. збільшило заборгованість за спожиту електричну енергію перед Київенерго на 101,4 млн грн — до 299,7 млн грн. За підсумками року збільшення заборгованості зафіксоване по всіх районах столиці.

Найбільшими боржниками за електроенергію перед Київенерго є споживачі Дарницького, Солом’янського та Деснянського районів. Їхня заборгованість станом на 1 січня 2017 р. становила 43,5 млн грн, 33,7 млн грн та 33,2 млн грн відповідно.