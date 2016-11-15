«Борг Януковича»: Експерт розповів, скільки триватиме апеляція на рішення суду Лондона

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Україна отримала від РФ кредит у 3 млрд дол. при президенті Вікторі Януковичі в грудні 2013 року

Англійський суд не підтримав позицію України щодо так званого російського боргу

Апеляція на рішення Високого суду Лондона щодо виплати Україною $3 млрд триватиме півтора року.

Про це в ефірі Громадського заявив інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

«Це ще 1,5 роки розмов. Апеляція буде тривати», — сказав він.

Він також зазначив, що Україна повинна заплатити ці гроші, але не буде.

«Ми не будемо його платити. До чого тут уряд? Уряд не до чого. Чому ми не можемо платити, навіть якщо постало питання? Ми в програмі МВФ, вона передбачає, що до 2019 року ми не можемо платити ніяких боргів. Тому якщо ми заплатимо — ми вийдемо з програми», — сказав він.

«Головне: поки нема рішення, поки є апеляція тому ми юрідично нічого не порушуємо. Поки що ми бездоганні. От коли буде рішення, тоді так. Доведеться виплачуват, але ми не будемо. Взяти їх нема звідки», — додав експерт.

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесено «у визначений термін».

29 березня Високий Суд Лондону прийняв рішення щодо заяви про розгляд справи у порядку спрощеного провадження позову Довіреної особи Law Debenture Trust Corporation, поданого за вказівкою Російської Федерації проти України стосовно єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів США (так званий «російський борг»).