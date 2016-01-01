Борги населення за послуги ЖКГ сягнули 16 млрд грн

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У листопаді борги зросли на 2,29 млрд грн

У листопаді борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 16,7%, або на 2,2901 млрд гривень до 16,0219 млрд гривень порівняно з жовтнем. Про це повідомила Державна служба статистики.

Борг за квартирну плату станом на 1 грудня 2016 року зменшився на 9,5 млн гривень до 2 459,4 млн гривень.

Борг за опалення збільшився на 1,68 млрд гривень до 7,7964 млрд гривень.

Борг за газопостачання збільшився на 700,1 млн гривень до 3,7441 млрд гривень.

В листопаді, серед регіонів найбільша заборгованість за опалення зафіксована в Дніпропетровській (1,343045 млрд гривен), Харківській (1,100695 млрд гривень) областях і Києві (1,592284 млрд гривень).

Джерело: Українські новини