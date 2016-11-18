Бортпровідники British Airways оголосили про 6-денний страйк

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Внаслідок страйку доведеться змінити графік менше одного відсотка рейсів

Розпочався шестиденний страйк бортпровідників British Airways, які скаржаться на низькі зарплати.

Як повідомляє EuroNews, перша частина страйку триватиме з неділі по вівторок. Друга з четверга по суботу.

British Airways запевняє, що внаслідок страйку доведеться змінити графік менше одного відсотка рейсів.

На початок лютого планували страйк члени екіпажів авіакомпанії British Airways, також вимагаючи підвищення заробітної плати.

Як відомо, у січні страйків співробітників British Airways було вже два. Метою акцій є підвищення рівня оплати працівників до мінімального прожиткового мінімуму, оскільки багато «змішаних» екіпажів змушені працювати на кількох роботах, щоб себе забезпечувати.