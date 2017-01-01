Бойко Борисов утретє очолив уряд Болгарії

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Бойко Борисов Фото: AFP

До складу нового коаліційного уряду увійдуть чотири віце-прем'єри і 17 міністрів

Лідер партії ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») Бойко Борисов обраний новим прем'єр-міністром країни.

За його кандидатуру проголосували 134 депутати Народних зборів із 240.

«ГЄРБ і Об'єднані патріоти беруть на себе величезну відповідальність керувати країною подальші чотири роки. Ми перебуваємо в історичному для Європи і всього світу періоді, періоді політичної нестабільності, економічних проблем, релігійних протиріч і регіональної нестабільності. Це примушує усіх нас відмовитися від партійного егоїзму і працювати в національних інтересах Болгарії», - заявив у своєму виступі перед парламентаріями Борисов.

Окрім депутатів від правлячої коаліції за кандидатуру Борисова проголосували і представники партії «Воля». Проти проголосували депутати від Болгарської соціалістичної партії.

Раніше Бойко Борисов представив президентові Румену Радеву номінальний склад майбутнього Кабінету міністрів.

До складу нового коаліційного уряду увійдуть чотири віце-прем'єри і 17 міністрів.

Після парламентської процедури затвердження і складання присяги глава тимчасового уряду Огнян Герджиков передасть повноваження новоствореному уряду.

Бойко Борисов двічі вже очолював уряд Болгарії - з 2009 по 2013 і з 2014 по 2017 роки.

Раніше переможці дострокових парламентських виборів - представники партії ГЄРБ - заявили про створення парламентської коаліції, до складу якої увійшли і депутати від коаліції «Об'єднаних патріотів». Коаліція має 122 парламентські мандати з 240.

Джерело: Укрінформ