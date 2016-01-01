«Бойові сусіди»: в Раді Надію Савченко підсадили до Парасюка

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Савченко сидітиме поруч із Парасюком

Через виключення з фракції «Батьківщина» Савченко пересадили на інше місце у залі

У зв’язку з рішенням про виключення Надії Савченко з фракції «Батьківщина», для неї підшукали нове місце у Верховній Раді. Як виявилось, сидітиме Надія поруч із позафракційним нардепом Володимиром Парасюком.

Фото нового робочого місця Савченко опублікував на своїй сторінці у Facebook парламентар Борислав Береза – також позафракційний.



«Володимире Парасюк, у тебе нова сусідка» - написал он.

Народний депутат Володимир Парасюк неодноразово потрапляв із скандали із побиттям колег та інших чиновників. Сам парламентар неодноразово заявляв не шкодує про жодну бійку, яку влаштував. Із найсвіжіших прикладів - 22 вересня, у будівлі телеканалу «112 Україна» після закінчення ефіру «Вечірнього прайму» сталася сутичка між його учасниками - нардепами Олександром Вілкулом та Володимиром Парасюком.

Надія Савченко також відома імпульсивністю та схильністю до різких заяв. Крім того, Савченко за фахом - військова льотчиця.