Бойовик біля Авдіївки намагався зняти український прапор

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Українські бійці вчасно помітили ворога у тепловізор

На позиції «Зеніт», що на неподалік Авдіївки, зухвалий бойовик самотужки вирішив пробратися до українських шанців та зняти синьо-жовтий прапор

Про це повідомляє ТСН.

Диверсант непомітно висунувся з нового терміналу зруйнованого Донецького летовища та майже впритул наблизився до нашого прапора. Проте українські бійці вчасно помітили ворога у тепловізор.

«Одразу ми не зрозуміли, що це було – якась тварина чи що. Виявилося, силует, схожий на людину, швидко наближався до рибацького будиночка, де наші хлопці нещодавно встановили прапор. Зробили декілька пострілів по ньому – після того силует зник», - розповідають оборонці України.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових.



