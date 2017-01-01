Бойовик, якого затримали бійці АТО, відповідав за катування українських військових

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За словами бойовика, він за завданням окупантів мав обстріляти блокпост українських військових

У Луганській області захопили бойовика «ЛНР», який катував українських військових.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зловмисника виявили біля позицій сил АТО у так званій сірій зоні, біля села Сокільники Новоайдарського району.



Також наголошується, що при собі він мав ручний кулемет Калашникова з трьома спорядженими магазинами.

За словами бойовика, він за завданням окупантів мав обстріляти блокпост українських військових.

Бойовик є уродженцем Лисичанська і приєднався до терористичного батальйону «Привид» ще в 2014 році. Після звільнення міста українськими військовими він переїхав в Ізварине, де перебував у складі терористичних бандформувань «козача бригада» і «козачий батальйон Ярга».

Затриманий визнав, що неодноразово брав участь у бойових зіткненнях із силами антитерористичної операції.

Крім того, згідно з інформацією, отриманою СБУ з відкритих джерел, затриманий причетний до катувань українських військових, захоплених терористами.