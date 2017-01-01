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    Бойовик, якого затримали бійці АТО, відповідав за катування українських військових

    • Сьогодні, 17:57
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    За словами бойовика, він за завданням окупантів мав обстріляти блокпост українських військових

    У Луганській області захопили бойовика «ЛНР», який катував українських військових.

    Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

    Зловмисника виявили біля позицій сил АТО у так званій сірій зоні, біля села Сокільники Новоайдарського району.

    Також наголошується, що при собі він мав ручний кулемет Калашникова з трьома спорядженими магазинами.

    За словами бойовика, він за завданням окупантів мав обстріляти блокпост українських військових.

    Бойовик є уродженцем Лисичанська і приєднався до терористичного батальйону «Привид» ще в 2014 році. Після звільнення міста українськими військовими він переїхав в Ізварине, де перебував у складі терористичних бандформувань «козача бригада» і «козачий батальйон Ярга».

    Затриманий визнав, що неодноразово брав участь у бойових зіткненнях із силами антитерористичної операції.

    Крім того, згідно з інформацією, отриманою СБУ з відкритих джерел, затриманий причетний до катувань українських військових, захоплених терористами.

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    Бойовик, якого затримали бійці АТО, відповідав за катування українських військових
    Бойовик, якого затримали бійці АТО, відповідав за катування українських військових
    Бойовик, якого затримали бійці АТО, відповідав за катування українських військових
    Бойовик, якого затримали бійці АТО, відповідав за катування українських військових

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