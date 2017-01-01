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Затриманий українськими військовослужбовцями бойовик з Луганщини

У підрозділах російсько-терористичних військ склалася атмосфера особистісного збагачення ватажків бандформувань

9 травня поблизу населеного пункту Сокільники Луганської області військовослужбовці одного з підрозділів Збройних сил України затримали бойовика незаконного збройного формування. При собі найманець мав зброю, боєприпаси, засоби захисту та інше військове спорядження. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Затриманим виявився громадянин України, раніше засуджений, Олійник Антон Євгенійович, 31.03.1989 р.н., який проживає у м. Антрацит. Впродовж тривалого часу він воював на боці незаконних збройних формувань і брав участь в злочинах проти військовослужбовців Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, під час спілкування затриманий розповів про те, що відбувається в лавах бойовиків, які безчинствують на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. «Зокрема, за його словами, в підрозділах російсько-терористичних військ склалася атмосфера особистісного збагачення ватажків бандформувань, їх жорстокого ставлення до обдурених кремлівською пропагандою підлеглих. Затриманий також розповів про те, що у багатьох підрозділах панує низька виконавча дисципліна та часто виникають конфлікти на ґрунті вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин», - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На даний час проводяться слідчі дії органами СБУ.

Як повідомляв «Главком», за даними української розвідки, невдоволені умовами проходження служби на Донбасі російські офіцери намагаються перевестися до підрозділів, які відправляють для участі у бойових діях на території Сирії.