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    Бойовика «ДНР» засудили до 11 років позбавлення волі

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    Терористи на Донбасі
    Терористи на Донбасі

    Мешканець Макіївки брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ

    Шевченківський районний суд у Чернівцях засудив до 11 років позбавлення волі мешканця Макіївки, який брав участь у бойових діях у складі бойовиків «ДНР».

    Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

    Прокуратура Чернівецької області підтримала державне обвинувачення у порядку судового провадження щодо жителя міста Макіївка Донецької області у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

    Досудове розслідування, яке проводила СБУ при процесуальному керівництві прокуратури, довело, що обвинувачений є членом терористичної організації «ДНР» і брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів на території Донеччини.

    Вироком Шевченківського райсуду у Чернівцях обвинуваченого визнали винним у скоєнні інкримінованого йому злочину та засудили до 11 років позбавлення волі.

    До слова, впродовж минулого тижня на Донбасі українськими військовослужбовцями було знищено 16 російських окупантів, ще 27 поранено.

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