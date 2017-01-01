Бойовикам не вистачає «гарматного м’яса». З лікарень на передову відправляють калік та поранених

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Російські командири ухвалили рішення щодо прийому на службу осіб, які мають травми та каліцтва

Командування російських окупаційних військ на Донбасі повертає на передову госпіталізованих минулого тижня військовослужбовців через великі втрати особового складу у боях.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«30 січня ц.р. до Донецької клінічної лікарні ім. Калініна надійшла вказівка командування російсько-окупаційних військ терміново виписати хворих військовослужбовців, яких було госпіталізовано минулого тижня», – йдеться у повідомленні.

У ГУР також зазначають, що істотні втрати у підрозділах та частинах 1-го АК ЗС РФ змушують командування корпусу вживати заходів, спрямованих на поповнення некомплекту особового складу. Зокрема, командуванням 1-го АК ЗС РФ ухвалено рішення, щодо прийому на службу осіб, які мають травми та каліцтва, що не заважають виконанню завдань під час бойових дій.

Як повідомлялося, зараз в Авдіївці під Донецьком дуже напружена ситуація. Вранці 29 січня бойовики зробили спробу штурму авдіївської промзони. За даними штабу АТО, вони почали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів, а пізніше – штурм з метою відтіснити українські підрозділи. Сили АТО відбили атаку бойовиків, їм також вдалося захопити опорний пункт противника. Зараз бойові дії тривають.

За інформацією військових, озвученою віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком, впродовж 29 січня терористичними угрупованнями здійснено 400 обстрілів Авдіївки, а 30 січня – 800.

В Авдіївці оголосили режим НС у зв'язку із загостренням ситуації з боку бойовиків і загрозою гуманітарної катастрофи в цьому населеному пункті. Внаслідок обстрілу є поранені серед мирних жителів. Місто залишилося без води, електрики і тепла. Президент Петро Порошенко перервав візит до Німеччини і доручив скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, Порошенко терміново збирає РНБО через ситуацію в Авдіївці.