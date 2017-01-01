Бойовики 23 рази відкривали вогонь: найгарячіше на приморському напрямку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільша кількість обстрілів на приморському напрямку

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення

Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 23 рази відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на приморському напрямку. «Так, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях в районі Водяного. З гранатометів різних систем вів вогонь по оборонцях Широкиного та Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Гнутового. По позиціях у районі Талаківки противник застосував стрілецьку зброю. Поблизу Новотроїцького проявляв активність ворожий снайпер», - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку вогнем 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів противник накривав позиції сил АТО в районі Авдіївки. «Міномети калібру 82 мм ворог застосував по оборонцях шахти «Бутівка». З кулеметів великих калібрів вів вогонь по опорних пунктах поблизу Кам`янки та Новгородського. В районі Авдіївки діяли ворожі снайпери», - інформує штаб АТО.

На луганському напрямку з автоматичних гранатометів підрозділи російсько-окупаційних військ обстріляли опорні пункти поблизу Жовтого, а зі стрілецької зброї – в районі Валуйського.

«Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення», - повідомляє прес-центр.

Раніше штаб АТО заявив про загибель українського військовослужбовця в районі Авдіївки.