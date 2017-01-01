Бойовики 36 разів відкривали вогонь: гатять із забороненої зброї

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Бойовики обстрілюють позиції сил АТО з танків

Двох наших військових поранено

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують використовувати міномети та артилерію, нехтуючи будь-якими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на Маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122 міліметрова артилерія, а також танк та 82 міліметрові міномети противника. По Широкиному - 120 та 82 міліметрові міномети. Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вів і снайпер.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів - Авдіївку та Троїцьке.

«На Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. З мінометів та гранатометів – Троїцьке, Новозванівку, Кримське та Новоолександрівку», - йдеться у повідомленні штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 36 обстрілів. Двох наших військових поранено», - підсумував прес-центр штабу.