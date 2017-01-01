Бойовики 41 раз обстріляли позиції ЗСУ: один поранений

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Ворог продовжив обстріли наших позицій на всіх напрямках

За минулу добу зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському – з 82 міліметрових мінометів – Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине.

На Луганському – з гранатометів та стрілецької зброї – урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку.

На Донецькому – з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське.





