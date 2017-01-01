Бойовики 42 рази обстріляли сили АТО, поранено військового

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Проросійські терористи накрили сектор «М» зі 122-мм артилерії

У понеділок, 13 березня, на Донбасі зафіксовано 42 обстріли з боку бойовиків, поранення отримав один український військовий.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«42 обстріли позицій Збройних Сил України зафіксовано з початком доби. Російсько-терористичні війська на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерійських систем обстріляли опорні пункти поруч Павлополя. По укріпленнях неподалік Широкиного, Водяного та Чермалика окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а у Новотроїцькому окрім того активізувався снайпер», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, продовжуються обстріли опорних пунктів поруч Опитного, Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого, Луганського , Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. По захисниках Авдіївки та шахти Бутівка окрім того ще й бив танк.

«На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників поблизу Кримського та Попасної з гранатометів різних систем, а згодом долучили міномети калібру 82 та 120 мм. А поруч Новоолександрівки – зі стрілецької зброї та СПГ», - йдеться в повідомленні.