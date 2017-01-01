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    Бойовики 48 разів обстріляли позиції сил АТО: одного бійця поранено

    • Сьогодні, 06:31
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    Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках

    За минулу добу зафіксовано 48 обстрілів. Одного нашого військового поранено та двох травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському - зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. Використовуючи реактивні системи Град-“П” обстріляли населений пункт Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника.

    На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Оріхове, Жовте та Новозванівку.

    На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів стріляли по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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