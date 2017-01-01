Бойовики 62 рази обстріляли позиції сил АТО: четверо поранених і один загиблий

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На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар’їнку

Загалом відбулося 62 обстріли. Чотирьох наших військових поранено. Одного травмовано. Один військовий загинув.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар’їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці.

На Луганському – зі 122 міліметрової артилерії – по Троїцькому. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем – по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів - по Кримському. По Станиці Луганській – зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського, та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї – стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – БМП противника.