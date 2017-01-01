Бойовики 62 рази обстріляли позиції сил АТО: один військовий загинув
- Сьогодні, 06:29
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На Донецькому напрямку бойовики гатили зі 120 та 82 міліметрових мінометів
Загалом зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військового поранено, один – загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали Валуйське.
«Прохання до всіх громадян, котрі проживають у зоні проведення АТО: у випадках, коли після обстрілів ви виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, у жодному разі не піднімати їх, доки ділянку не оглянуть представники поліції. Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді», - зазначили в штабі АТО.