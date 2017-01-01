Бойовики 62 рази обстріляли позиції сил АТО: один військовий загинув

Загалом зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військового поранено, один – загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське.