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    Бойовики 62 рази обстріляли позиції сил АТО: один військовий загинув

    • Сьогодні, 06:29
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    На Донецькому напрямку бойовики гатили зі 120 та 82 міліметрових мінометів

    Загалом зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військового поранено, один – загинув.  Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське. 

    На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали Валуйське. 

    «Прохання до всіх громадян, котрі проживають у зоні проведення АТО: у випадках, коли після обстрілів ви виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, у жодному разі не піднімати їх, доки ділянку не оглянуть представники поліції. Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді», - зазначили в штабі АТО.
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