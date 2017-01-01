Бойовики активізувалися в зоні АТО: півсотні обстрілів, двоє українських бійців загинули

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Терористи на Донбасі

На приморський напрямок припадає майже половина ворожих обстрілів

Бойовики в зоні АТО продовжують все частіше використовуючи заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Загалом, впродовж минулої доби противник 53 рази відкривав вогонь вздовж усієї лінії зіткнення: двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень.

Про це йдеться у ранковому звіту прес-центру штабу АТО.

На приморський напрямок припадає майже половина фактів порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню. 25 разів тут бандити били по наших позиціях. Зокрема, зі 120-мм мінометів противник вчора неодноразового обстрілював українські укріплення в районі Чермалика. А із західних околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики декілька разів з мінометів калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО біля Мар'їнки. В районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького бандити неодноразово вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру. Біля Богданівки українських воїнів також активно обстрілював ворожий снайпер.

На донецькому напрямку впродовж минулої доби ситуація знову ускладнилась. Зокрема, знову неспокійно у південному та східному передмістях Авдіївки, де противник вчора декілька разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах з 120-мм та 82-мм мінометів, також із засобів ураження меншої потужності. Окрім того, з мінометів калібру 120 мм й гранатометів бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Пісків. З великокаліберних кулеметів окупанти били неподалік Опитного. А з околиць тимчасово окупованої Горлівки проросійські озброєні банди, використовуючи гранатомети різних модифікацій та озброєння БМП, здійснювали обстріли наших опорних пунктів в районі Зайцевого та Майорська.

На луганському напрямку зафіксовано 14 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Більшість з них припадає на темну пору доби. Так, знову під ворожими обстрілами опинились укріплення ЗС України неподалік Новоолександрівки, Новозванівки, Кримського та Станиці Луганської, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, біля Кримського противник відкривав вогонь з озброєння БМП. А поблизу станції Донець загарбники застосовували проти українських воїнів 82-мм міномети.

Нагадаємо, в п’ятницю бойовики обстріляли житловий квартал Мар'їнки, внаслідок чого поранено двох людей.

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