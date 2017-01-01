Бойовики активно обстрілюють сили АТО: дев’ятеро військових поранено

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Зона АТО

Ворог гатив по оборонцях Широкиного з переносної реактивної системи «Град»

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій Збройних сил України. За минулу добу ворог 52 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ: дев’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центры штабу АТО.

На донецькому напрямку вогнем з танку, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав опорні пункти в районі Авдіївки. 82-міліметрові міномети, озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував по позиціях поблизу населеного пункту Піски, а по опорних пунктах поруч Луганського – 120-міліметрові міномети та озброєння БМП.

По захисниках Кам’янки противник гатив з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях шахти «Бутівка» – з 82-міліметрових мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та кулеметів великих калібрів. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів бив по позиціях поблизу Троїцького та Верхньоторецького. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого. В районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери.

На приморському напрямку артилерію калібру 122-мм, 82-міліметрові міномети, озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по позиціях поруч Водяного. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя.

З мінометів калібру 120-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Гнутового, а з переносної реактивної системи Град «Партизан», мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП ворог гатив по оборонцях Широкиного. З мінометів калібру 82-мм противник бив по позиціях поруч Красногорівки, а по опорних пунктах в поблизу Мар’їнки – з гранатометів та кулеметів. В районі Водяного, Новотроїцького та Новомихайлівки активізувались ворожі снайпери.

На луганському напрямку з мінометів 120-мм калібру ворог накривав позиції поруч Кримського, а 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Крім того, захисників Новоолександрівки російсько-окупаційні підрозділи обстріляли з озброєння БМП, а оборонців Троїцького – з автоматичних гранатометів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях поруч станиці Луганської та Лобачевого. В районі Новоолександрівки активізувались ворожі снайпери.

До слова, вчора підрозділ Військової служби правопорядку виявив у Маріуполі дві схованки з боєприпасами.