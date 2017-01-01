Бойовики блокують виїзд менеджменту Ахметова на підконтрольну Києву територію

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Шахта на Луганщині, раніше підконтрольна Ахметову

Працівникам раніше підконтрольних Ахметову вугільних підприємств наказано подати заяву про прийом на роботу в «ЗАТ «Внєшторгсервіс» ЛНР»

«Міністерство юстиції ЛНР» завершило перереєстрацію українських вугільних підприємств в окупованих районах Луганської області, прив'язавши їх до «ЗАТ «Внєшторгсервіс» ЛНР». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

У «державному банку ЛНР» зарезервовані розрахункові рахунки для зазначених структур.

«Працівникам «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», «Краснодонвугілля» (раніше підконтрольні Ахметову) вказано на необхідність подання заяв про звільнення з цих підприємств і про прийом на роботу в «ЗАТ «Внєшторгсервіс» ЛНР». При цьому, співробітникам «правоохоронних органів ЛНР» поставлено завдання блокувати виїзд співробітників вугільних підприємств, перш за все з-поміж менеджменту і висококваліфікованих фахівців, на підконтрольну Україні територію», – повідомляє «Інформаційний спротив».

Нагадаємо, що терористичні організації «ДНР» і «ЛНР» у відповідь на самовільну блокаду українськими активістами повністю захопили контроль над українськими активами, розташованими на окупованій частині Донбасу.

Компанія ДТЕК уже заявила про остаточну втрату 11 компаній, що входять до її складу. По суті, припиняють працювати АТ «ДТЕК шахта «Комсомолець Донбасу», ТОВ «Моспинське НВП», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ТОВ «ДТЕК Східенерго» (ВП Зуївська ТЕС), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ТОВ «Техремпоставка», ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ТОВ «Електроналадка», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» і ТОВ «ДТЕК Сервіс».

Слідом за ДТЕК, за наявною інформацією, свої активи закриє і «Метінвест». Причина та ж, що і у ДТЕК. «ДНР» і «ЛНР» поставили їм ультиматум: або перереєструватися у так званих республіках, або віддати підприємства.

Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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