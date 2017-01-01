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Бойові дії на Донбасі

За день бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на луганському напрямку з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-міліметрових мінометів противник гатив по позиціях в районі Попасної. З протитанкового ракетного комплексу та автоматичних гранатометів бив по опорних пунктах поруч Новозванівки, а з великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях поблизу Кримського. Зі стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Валуйського.

«На донецькому напрямку з мінометів калібру 120мм та кулеметів великого калібру противник вів вогонь по захисниках Луганського, а з 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів – по оборонцях Зайцевого. 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосував по позиціях поруч Авдіївки та шахти «Бутівка». З протитанкових гранатометів противник обстрілював наших воїнів під Новгородським», - інформує прес-центр.

«На приморському напрямку 82-міліметрові міномети ворог застосовував по позиціях неподалік Гнутового. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Мар’їнки, а з протитанкових гранатометів – по позиціях під Павлополем, Богданівкою та Красногорівкою. Зі стрілецької зброї та кулеметів великих калібрів противник бив по опорних пунктах морських піхотинців в районі Водяного. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки Другої», - повідомляють у штабі АТО.

З початку доби троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Як повідомляв штаб АТО, третю добу бойовики дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України.