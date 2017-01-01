Бойовики б’ють із забороненої зброї: за день 19 обстрілів

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Бойовики використовують великокаліберну зброю

Лише на луганському напрямку вдень не було обстрілів

Впродовж дня підрозділи російсько-терористичних військ продовжували обстрілювати позиції сил АТО на Донбасі. З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку бойовики обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя, Широкиного, Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. «Неподалік Чермалика вони били з великокаліберного кулемету. По наших позиціях біля Красногорівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. А українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Новотроїцького, обстрілював ворожий снайпер», - повідомляє прес-центр.

На донецькому напрямку околиці Авдіївки та окремі позиції південніше цього міста противник обстрілював з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. «З передмістя тимчасово окупованої Горлівки бойовиками били в бік наших опорних пунктів в районі Зайцевого з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - інформують у штабі АТО.

«Луганський напрямок. Обстрілявши рано вранці українських захисників в районі селища Жовтого з 120-мм мінометів, а позиції біля н.п. Лопаскине з станкового протитанкового гранатомету, незаконні збройні формування суттєво знизили свою вогневу активність. Впродовж світлої пори доби, станом на цю годину, не було зафіксовано жодного факту застосування ними зброї на цьому напрямку», - повідомляє штаб.

З початку доби втрат серед українських воїнів не було.

Як повідомляв «Главком», протягом минулої доби у зоні проведення АТО проросійські бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових. Lвоє українських бійців дістали поранення/