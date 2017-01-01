Бойовики б’ють по Широкиному з танків та «Градів»

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За день в зоні АТО зафіксовано 43 випадки відкриття вогню з боку російсько-терористичних військ

Обстріли позицій сил АТО на Донбасі не припиняються. Всього від початку доби зафіксовано 43 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку найгарячіше було поблизу Широкиного, захисників якого російсько-окупаційні підрозділи спочатку обстрілювали з кулеметів, гранатометів та зенітних установок. Потім вдарили з танку та РСЗВ «Град-П». Позиції поблизу Водяного ворог обстрілював з міномету 82 мм калібру, під Красногорівкою та Гнутовим застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Зайцевим, Луганським, Новгородським та шахтою Бутівка. «Тут, по українських захисниках противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм. Крім того, по захисниках Авдіївки застосував міномети калібру 120 мм», - інформує штаб АТО.

На Луганському напрямку по опорних пунктах під Новозванівкою, Кримським та Катеринівкою ворог вів вогонь з кулеметів та гранатометів.

«З початку доби поранено трьох українських військовослужбовців», - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення,