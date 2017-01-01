Бойовики «ДНР» «націоналізували» 59 ринків на Донеччині

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Всього на території «ДНР» працюють 140 ринків. «Державне управління» встановлено на 59

П'ятдесят дев'ять ринків, які здійснюють діяльність на території «ДНР», перейшли в «державну власність». Про це сьогодні повідомляють сепаратистські сайти.

«Всього на території «Республіки» працюють 140 ринків. «Державне управління» встановлено на 59. Тільки в Донецьку - це 32 ринки», - пояснили в в прес-службі «міністерства доходів і зборів».

«Держуправління» встановлено на 15 ринках Макіївки, на чотирьох в Сніжному, по три ринки в Харцизьку і Новоазовському районі, а також по одному в Вуглегірську і Горлівці.

Відзначається, що 49 ринків перейшли в «держвласність» «ДНР» в 2016 році. Серед них «Меркурій Сіті Маркет», «Сокіл», «Аквілон», «Калінінський», «Маяк» та «Мирний» в Донецьку, «Центральний» в Макіївці і інші. Десять ринків перейшли в «держвласність» «ДНР» в січні поточного року.