Бойовики «ДНР» надумали звернутися до Гаазького трибуналу

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Обстріл бойовиків території поблизу КПП «Оленівка» у результаті якого загинули п’ятеро людей, включаючи вагітну жінку

Бойовики планують в травні направити документи в Гаагу щодо «обстрілу з боку ВСУ»

Незаконна організація «ДНР» вирішила передати в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі «матеріали за фактом обстрілу з боку ВСУ 27 квітня 2016 року території поблизу КПП «Оленівка» у результаті якого загинули п’ятеро людей, включаючи вагітну жінку».

Про це повідомила так званий «адвокат» Олена Шишкіна, передає підконтрольний угрупованню сайт ДАН.

«На даний момент громадська комісія зі збору та фіксації військових злочинів української влади на Донбасі проводить роботу з обробки наявних матеріалів по військовому злочину, скоєного щодо мирних громадян на кордоні «ДНР» біля КПП «Оленівка». Ми плануємо в травні їх уже направити в Гаагу за даним епізодом», – сказала вона..

Нагадаємо, вранці 27 квітня біля пункту Оленівка на виїзді з самопроголошеної «ДНР», поруч з колоною автомобілів вибухнув снаряд. Чотири людини загинули.

Як йшлося в офіційній заяві штабу АТО, трагедія в Оленівці була цинічною, заздалегідь спланованою акцією терористів.