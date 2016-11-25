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    Бойовики «ДНР» шукають українського диверсанта в Донецьку

    • Сьогодні, 03:58
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    Учасники бандформувань заявили про виявлення позиції українського партизана в Донецьку

    Терористи ДНР заявили про виявлення в Донецьку позиції українського партизана.

    Про це інформують ЗМІ терористів.

    Як заявили терористи позиція передбачуваного партизана перебувала на Партизанському проспекті в Київському районі Донецька.

    «На горищі, де влаштовувався партизан, стояли табуретки, прикриті теплою ковдрою. Поруч був встановлений невеликий столик. Було також проведено переносне електричне освітлення. Він мав можливість через пролом у даху стежити за певною територією і за розташуванням деяких позицій армії ДНР», – сказано в повідомленні терористів.

    Учасники бандформувань ведуть пошук передбачуваного диверсанта. 

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