Бойовики «ДНР» шукають українського диверсанта в Донецьку
- Сьогодні, 03:58
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Учасники бандформувань заявили про виявлення позиції українського партизана в ДонецькуТерористи ДНР заявили про виявлення в Донецьку позиції українського партизана.
Про це інформують ЗМІ терористів.
Як заявили терористи позиція передбачуваного партизана перебувала на Партизанському проспекті в Київському районі Донецька.
«На горищі, де влаштовувався партизан, стояли табуретки, прикриті теплою ковдрою. Поруч був встановлений невеликий столик. Було також проведено переносне електричне освітлення. Він мав можливість через пролом у даху стежити за певною територією і за розташуванням деяких позицій армії ДНР», – сказано в повідомленні терористів.
Учасники бандформувань ведуть пошук передбачуваного диверсанта.