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    Бойовики «ДНР» відіслали студентів смішити Росію

    • Сьогодні, 06:42
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    Команди КВН з самопроголошеної «ДНР» представлять свої номери на Міжнародному фестивалі «КіВіН-2017»

    Шість команд КВН з самопроголошеної «ДНР» представлять свої номери на Міжнародному фестивалі «КіВіН-2017», який пройде з 10 по 23 січня в російському Сочі.

    Як повідомили в прес-службі так званого «Міністерства молоді спорту і туризму» псевдореспубліки, смішити Росію поїдуть команди КВН Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), Донбаської національної академії будівництва і архітектури (ДонНАБА) і Донецького національного університету (ДонНУ).

    Варто зазначити, що всі названі вузи переїхали з окупованої території і юридично переоформлені на вільній території України. Той же ДонНТУ зараз діє в Покровську (колишній Красноармійськ), а ДонНУ - у Вінниці.

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