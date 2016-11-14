Бойовики «ДНР» відіслали студентів смішити Росію

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Команди КВН з самопроголошеної «ДНР» представлять свої номери на Міжнародному фестивалі «КіВіН-2017»

Шість команд КВН з самопроголошеної «ДНР» представлять свої номери на Міжнародному фестивалі «КіВіН-2017», який пройде з 10 по 23 січня в російському Сочі.

Як повідомили в прес-службі так званого «Міністерства молоді спорту і туризму» псевдореспубліки, смішити Росію поїдуть команди КВН Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), Донбаської національної академії будівництва і архітектури (ДонНАБА) і Донецького національного університету (ДонНУ).

Варто зазначити, що всі названі вузи переїхали з окупованої території і юридично переоформлені на вільній території України. Той же ДонНТУ зараз діє в Покровську (колишній Красноармійськ), а ДонНУ - у Вінниці.