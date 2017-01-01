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    Бойовики «ДНР» затримали директора коледжу за «шпигунство на користь українських спецслужб»

    • Сьогодні, 17:00
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    <em>Валерій Недосекін</em>
    Валерій Недосекін

    Бойовики стверджують, що Недосекін передавав дані українським спецслужбам, в тому числі з метою розміщення на сайті «Миротворець»

    В окупованому Донецьку так звані співробітники «міністерства державної безпеки ДНР» затримали директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту.

    Про це повідомляє Сайт міста Донецька з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

    Повідомляється, що директор затриманий «за шпигунство на користь українських спецслужб».

    «Нами було затримано директора коледжу при Донецькій академії автомобільного транспорту, який до того ж є членом приймальної комісії. Ця людина здійснював збір та передачу даних українським спецслужбам. Основна мета - нанесення шкоди республіці і створення загрози безпеці», - заявив представник« МГБ ДНР »

    Ім'я затриманого - Недосекін Валерій Борисович, 9 січня 1972 року народження, він є громадянином України.

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