Бойовики «ДНР» зігнали на мітинг за «націоналізацію» українських підприємств понад 10 тис. людей

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На захід змусили прийти співробітників підприємств міста, профспілкових лідерів та мешканців міста

Керівництво «ДНР» сьогодні в Єнакієво зігнало кілька тисяч людей на так званий мітинг – підтримати «перехід» українських підприємств, що знаходяться на окупованій частині Донбасу під «юрисдикцію» терористів. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

На захід змусили прийти співробітників підприємств міста, профспілкових лідерів та мешканців міста. В руках вони тримали плакати - «Прощавай, Україно!», «Київ, годі грабувати Донбас» та інші.

Сепаратистські сайти стверджують, що у «мітингу» взяли участь близько 10 тис. людей.

Як повідомлялось, ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Водночас низка чиновників та експертів стверджують, що заяви терористів - блеф. Так, приміром, Андрій Герус, колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг, не вважає, що ці заяви потрібно сприймати серйозно. «Вони вже такі погрози робили й раніше. І підприємства, на яких вони ставили своїх керівників, із часом просто закривалися. Такі менеджери, як Захарченко, нічого розумного не зроблять», – серед іншого зазначив він.