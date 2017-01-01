Бойовики «ДНР/ЛНР» заявили про намір відвідати підприємства на підконтрольній Україні території

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Також предствники ОРДЛО сором'язливо назвали націоналізацію української власності введенням «тимчасової адміністрації»

Бойовики ОРДЛО вимагають дозволити їм відвідати українські підприємства на підконтрольних Києву територіях Донбасу

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала перший віце-спікер ВР, представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

«Ще відлуння одного «приватного візиту» на Донбас: сьогодні ОРДЛО заявили , що в рамках «программы воссоединения народов Донбасса» вони тепер вимагають зворотній візит так званого МНС і громадських організацій на українські підприємства на підконтрольних територіях», - йдеться у повідомленні.

За її словами, представники ОРДЛО сором'язливо назвали націоналізацію української власності введенням «тимчасової адміністрації» на українські підприємства на окупованих територіях.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила чергову розмову ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств.

Як відомо, у Донецьку 1 березня бойовики захопили офіс «Укртелекому»: зв'язок із Донбасом відрізано.

Сьогодні ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко заявив, близько 40 підприємств української юрисдикції перейшли під «зовнішнє управління» в «республіці».

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країни».

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Як повідомлялося, Тарута пояснив, що таке націоналізація в розумінні бойовиків.