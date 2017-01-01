Бойовики двічі обстріляли контрольний пост «Мар’їнка»

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Обстріл вівся з гранатометів, 82-мм мінометів та стрілецької зброї з населеного пункту Олександрівка

У середу, 24 травня, бойовики знову відкривали вогонь по контрольному посту «Мар’їнка», що неподалік однойменного КПВВ. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Незаконні збройні формування не припиняють провокаційні обстріли по позиціях українських військових, в тому числі по місцях несення служби військовослужбовців Держприкордонслужби», - повідомляють прикордонники.

«Учора терористи двічі відкривали вогонь по контрольному посту «Мар’їнка», що неподалік однойменного КПВВ. Вогонь на даному дорожньому коридорі тривав більше години. Обстріл вівся з гранатометів, 82-мм мінометів та стрілецької зброї з населеного пункту Олександрівка», - інформує ДПСУ.

Аби не допустити жертв серед цивільних громадян пропускні операції тимчасово призупинялися.

Як повідомляв «Главком», у середу бойовики двічі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар’їнка з 82-мм мінометів, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також у середу бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецького озброєння по контрольному пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» на дорожньому коридорі через лінію розмежування.