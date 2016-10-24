Бойовики гатили на всіх напрямках: один загиблий та 9 поранених військових

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Загарбники продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння

Загалом зафіксовано 86 обстрілів. Один наш військовий загинув, дев’ять поранено, дев’ять травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж – Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер. По Широкиному – БМП противника.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали наші позиції зі 152 міліметрової артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели танки. 152 міліметрову артилерію було застосовано і при обстрілах Тоненького. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому – 120 міліметрові міномети. Танк та БМП - також по Верхньоторецькому.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого, Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новозванівки.



