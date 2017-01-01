Бойовики гатять на всіх напрямках: поранено двоє українських бійців

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Бойовики обстрілюють позиції Збройних сил України

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку

Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку. «По позиціях поруч Кримського ворог застосовував 82-міліметрові міномети. Опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка та Кам’янка обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцевого застосовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

Штаб інформує, що на приморському напрямку по опорних пунктах поблизу Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. «З підствольних гранатометів вів провокаційний вогонь у бік наших позицій під Старогнатівкою. Кулемети великих калібрів застосовував у районі населених пунктів Водяне та Чермалик. Під Новотроїцьким активізувалися ворожі снайпери», - передає прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог обстріляв опорні пункти біля Катеринівки.

За даними штабу АТО, двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Як повідомлялося, протягом минулої доби один боєць зазнав поранення під час мінометного обстрілу.

В понеділок ввечері бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено вісім житлових будинків.