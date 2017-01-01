Бойовики гатять по силах АТО з важкого озброєння: 24 обстріли за день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Важке озброєння бойовиків

Втрат серед українських воїнів не було

Сьогодні, 19 травня, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжували обстрілювати позиції сил АТО, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби і до 18:00 бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

На приморському напрямку противник 14 разів відкривав вогонь по укріпленнях українських захисників. «Зокрема, під ворожий вогонь з 120-мм мінометів потрапили наші позиції в районі Павлополя та Гнутового. А опорні пункти сил АТО біля Широкиного були обстріляні ворогом з артилерійських систем калібру 122 мм. Північніше, на підступах до Мар'їнки та Красногорівки, проросійські бандформування також застосовували міномети калібрів 120 й 82 мм. З більш легкого озброєння противник вів вогонь по українських воїнах в районі Чермалика, Новогригорівки, Новотроїцького та Лебединського», - йдеться в повідомленні.

«Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення від початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь. Опорні пункти ЗС України у передмісті Авдіївки бандити декілька разів обстрілювали з мінометів калібру 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Також з мінометів були обстріляні українські оборонні позиції біля Кам'янки та Верхньоторецького. А неподалік Зайцевого противник бив по наших укріпленнях з гранатометів різних систем», - інформують у штабі АТО.

На луганському напрямку бойовики тричі здійснювали обстріли українських воїнів. «Всі в районі н.п. Кримське, із застосуванням 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї меншого калібру», - зазначають у штабі.

З початку доби втрат серед українських воїнів не було.