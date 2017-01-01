Бойовики гатять з важкого озброєння: 54 обстріли за добу

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Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України

Російсько-терористичні війська не припиняють обстрілів сил АТО. З початку доби ворог 54 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного. 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Гнутового, а 82-міліметрові міномети та гранатомети – поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях наших військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог гатив по опорних пунктах сил АТО поблизу Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів – під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї противник обстріляв наших бійців під Лебединським та Чермаликом. Поруч Мар'їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери.

На донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та вогнем великокаліберних кулеметів противник накривав позиції поруч Авдіївки. З 82-міліметрових мінометів та гранатометів противник гатив по оборонцях Верхньоторецького та Опитного, а з гранатометів різних систем – по захисниках шахти «Бутівка» та Зайцевого. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосував по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – поблизу Кам’янки та Пісків.

На луганському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях неподалік Троїцького, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великих калібрів по опорних пунктах поблизу Новозванівки. Гранатомети різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по захисниках Кримського, Попасної, Валуйського та Станиці Луганськаої. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу один український воїн загинув, ще сім військовослужбовців отримали поранення.