Бойовики готували теракт на каналі Сіверський Донець – Донбас

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Розмінування на Донбасі

Саморобні бомби знайшли та знешкодили

Українські сапери під час розмінування поблизу Майорська Донецької області знайшли саморобні бомби, закладені бойовиками біля каналу Сіверський Донець – Донбас.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Нещодавно, під час проведення інженерної розвідки та розмінування в районі населеного пункту Майорськ – Балка Шуми вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас, особовим складом Центру розмінування виявлено три саморобних вибухових пристрої, що були закладені під водогоном Сіверський Донець – Донбас. Вмілими діями саперів було знешкоджено саморобні вибухові пристрої, завдяки чому вдалося запобігти здійсненню теракту», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час проведення інженерної розвідки та розмінування території дитячого табору в районі населених пунктів Степне-Березове особовим складом Центру розмінування було виявлено схованку артилерійських боєприпасів.

«Здійснивши розмінування та очищення території саперами було знищено на місці понад 200 боєприпасів, зокрема бойові елементи РСЗО «Смерч» та «Ураган», вилучено понад 100 одиниць новітніх артилерійських боєприпасів виробництва РФ, які в подальшому буде використано за призначенням», – зазначили у штабі АТО.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових, під Новозванівкою поранено одного українського бійця.