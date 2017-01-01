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    Бойовики готуються вивезти в РФ тіла 20-х російських військових, - розвідка

    • Сьогодні, 11:23
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    Тіла готують до відправки на територію Росії транспортом чергового російського «гумконвою»,

    Розвідка Міністерства оборони заявляє про підготовку бойовиками до вивезення в Росію 20 тіл убитих російських військовослужбовців на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.

    «У спеціально обладнаних моргах при військово-медичних установах російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донбасу знаходиться понад 20 тіл убитих і померлих від ран військовослужбовців Збройних сил Росії, підготовлених для відправки на територію Росії транспортом чергового російського «гумконвою», - сказано в повідомленні.

    Як повідомлялось, серед особового складу бойовиків спостерігається збільшення кількості випадків самовільного залишення військових частин. Крім того, стало відомо, що терористи розікрали власний склад ліків.

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