Бойовики ІДІЛ влаштували засідку на іракських військових: 10 загиблих

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Терористи «Ісламської держави»

Інцидент стався неподалік від кордону Іраку з Йорданією

Група бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» у неділю, 23 квітня, влаштувала засідку та обстріляла конвой урядових сил безпеки Іраку.

Під час обстрілу загинуло 10 іракських солдатів та прикордонників, повідомляє Deutsche Welle.

Інцидент стався у віддаленому пустельному районі на заході країни, неподалік від кордону з Йорданією.

«Члени ІД за допомогою автоматів та ракетних установок атакували цивільні та військові автомобілі, які перевозили солдатів поблизу міста Ер-Рутба», - повідомив представник іракської армії.

Внаслідок обстрілу поранення отримали 20 осіб. Повідомляється, що бойовики ІДІЛ були переодягнені в солдатські однострої.

Як повідомляв «Главком», в результаті нападу терористів ісламістського руху «Талібан» на військову базу в місті Мазарі-Шаріф на півночі Афганістані у першій половині дня в п'ятницю, 21 квітня, загинули 150 осіб, близько 160 отримали поранення.