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    Бойовики із «Градів» обстріляли Новолуганське

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    Бойовики із &laquo;Градів&raquo; обстріляли Новолуганське
    Бойовики із «Градів» обстріляли Новолуганське

    Бойовики знищують інфраструктуру Донеччини

    Після трагічного обстрілу мирної Авдіївки, що призвів до загибелі та поранення мирних мешканців, російсько-окупаційні війська 22.38 години застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга).

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Обстрілом було пошкоджено газогін та інфраструктуру холдингової компанії «Бахмутський Аграрний Союз». 

    Один з тваринницьких комплексів зазнав руйнувань, а вогонь продовжує знищувати майно.

    «Вкотре незаконні збройні формування продемонстрували зухвале ігнорування Мінських угод та своє ставлення до громадян Донбасу», - зазначили в штабі АТО.

    Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

    Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.


    АТО Євробачення Авдіївка
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