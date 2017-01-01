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Бойовики із «Градів» обстріляли Новолуганське

Бойовики знищують інфраструктуру Донеччини

Після трагічного обстрілу мирної Авдіївки, що призвів до загибелі та поранення мирних мешканців, російсько-окупаційні війська 22.38 години застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга).

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Обстрілом було пошкоджено газогін та інфраструктуру холдингової компанії «Бахмутський Аграрний Союз».

Один з тваринницьких комплексів зазнав руйнувань, а вогонь продовжує знищувати майно.

«Вкотре незаконні збройні формування продемонстрували зухвале ігнорування Мінських угод та своє ставлення до громадян Донбасу», - зазначили в штабі АТО.

Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.



