Бойовики із «Градів» обстрілюють Піски, - очевидці

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Місцеві жителі зазначають, що бойовики стріляли сьогодні цілий день

Сьогодні ввечері Піски обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомляють місцеві жителі.

«Капєц... Тільки-но в сторону Піски з Донецька пішов пакет градів. Давно такого не бачила.... Хто в курсі подробиць?», - повідомляють очевидці.

Місцеві жителі зазначають, що бойовики стріляли сьогодні цілий день.

«Знов десь прильот чогось потужного... Цілий день гупали,як скажені, а зараз так зовсім», - зазначають користувачі соцмереж.