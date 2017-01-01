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    Бойовики із «Градів» обстрілюють Піски, - очевидці

    • Вчора, 23:51
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    Місцеві жителі зазначають, що бойовики стріляли сьогодні цілий день

    Сьогодні ввечері Піски обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомляють місцеві жителі.

    «Капєц... Тільки-но в сторону Піски з Донецька пішов пакет градів. Давно такого не бачила.... Хто в курсі подробиць?», - повідомляють очевидці.

    Місцеві жителі зазначають, що бойовики стріляли сьогодні цілий день.

    «Знов десь прильот чогось потужного... Цілий день гупали,як скажені, а зараз так зовсім», - зазначають користувачі соцмереж.

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