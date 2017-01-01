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Бойовики із забороненої зброї обстріляли позиції сил АТО поблизу Авдіївки

Під вечір 20 травня бойовики активізувалися на окремих ділянках в зоні АТО

Бойовики із забороненої зброї обстріляли позиції сил АТО поблизу Авдіївки та декількох населених пунктів Приазов’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Під вечір 20 травня найманці російсько-окупаційних військ активізувалися на окремих ділянках лінії розмежування сторін. Для мешканців Авдіївки та декількох населених пунктів Приазов’я доба завершилася під звуки канонади на лінії розмежування сторін.

«Бойовики нагло використовували наявні у них види артилерії та озброєння: 122-мм артилерію, 82 та 120-мм міномети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гатили по позиціях сил АТО. Наші бійці вогонь у відповідь не відкривали, однак були готові в будь-який момент негайно дати відсіч провокаційним діям НЗФ ОРДЛО», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня станом на 18 годину бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України: п’ять українських воїнів зазнали поранень.