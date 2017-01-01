Бойовики «ЛНР» обвинувачують затриманих українців в намірах убити Захарченка

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Бойовики тримають у полоні затриманих 10 березня українців

Один із затриманих бойовиками «ЛНР» Сергій Іванчук, якого терористи називають українським диверсантом повідомив, що співробітники Служби безпеки України нібито готували замах на главу бойовиків «ДНР» Олександра Захарченко. Про це повідомляє російське інформагентство «Интерфакс».

Іванчук під час допиту нібито повідомив, що отримав наказ від СБУ знищити Захарченка на маршруті транспортування його автомобіля на пункт пропуску «Успенка».

10 березня так звані «правоохоронці» терористичної організації «ЛНР» затримали в Луганську начебто українських диверсантів, яких підозрюють у підриві автомобіля начальника управління «Народної міліції» самопроголошеної республіки Олега Анащенка 4 лютого. За даними так званого міністерства з держбезпеки «ЛНР», затримані декілька людей, серед яких Сергій Іванчук, можуть бути причетні до вбивства командира батальйону «Сомалі» Михайла Толстих, більш відомого як «Ґіві".

Як повідомлялося раніше, в «Луганської народній республіці» підтвердили смерть одного з керівників «народної міліції» Віталія Кисельова з позивним Комуніст.