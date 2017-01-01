Бойовики «ЛНР» офіційно дозволили займатися «мародерством»
- Сьогодні, 06:43
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Співробітники так званих МНС і комунальних служб можуть проникати в будинки мирних жителів, щоб усунути пошкодження
Бойовики так званої ЛНР дозволили співробітникам «МНС» та комунальних служб проникати в житла громадян, які покинули окуповані території.
Про це повідомляє Харківська правозахисна група, передають «Новости Донбасса».
Вказується, що таке рішення було прийнято на засіданні «депутатів народного ради «ЛНР»« у вересні 2016 року.
Зокрема, зазначається, що співробітники так званих МНС і комунальних служб можуть проникати в будинки мирних жителів, щоб усунути пошкодження, які перешкоджають наданню житлово-комунальних послуг іншим жителям будинків.
Вказується, що бойовики також обіцяли розробити механізм проникнення в закриття житла, щоб убезпечити майно тих громадян, які виїхали.