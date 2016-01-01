Бойовики «ЛНР» скасують комендантську годину у новорічну ніч

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Комендантську годину бойовики скасують не тільки на Новий Рік, а й на Різдво 7 грудня

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький скасував на непідконтрольній Україні території Луганщини комендантську годину у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ з посиланням на указ Плотницького.

Зазначається, що комендантську годину скасують не тільки на Новий Рік, а й на Різдво 7 грудня.

«Дія режиму комендантської години на території Луганської Народної Республіки скасовується в новорічну ніч — з 23:00 31 грудня 2016 року до 04:00 1 січня 2017 року, і в ніч на Різдво — з 23.00 6 січня до 04.00 7 січня 2017 року», — йдеться у повідомленні.