Бойовики «ЛНР» скасують комендантську годину у новорічну ніч
- 28 Грудня, 21:46
-
Розсилка
Комендантську годину бойовики скасують не тільки на Новий Рік, а й на Різдво 7 грудняВатажок «ЛНР» Ігор Плотницький скасував на непідконтрольній Україні території Луганщини комендантську годину у ніч з 31 грудня на 1 січня.
Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ з посиланням на указ Плотницького.
Зазначається, що комендантську годину скасують не тільки на Новий Рік, а й на Різдво 7 грудня.
«Дія режиму комендантської години на території Луганської Народної Республіки скасовується в новорічну ніч — з 23:00 31 грудня 2016 року до 04:00 1 січня 2017 року, і в ніч на Різдво — з 23.00 6 січня до 04.00 7 січня 2017 року», — йдеться у повідомленні.