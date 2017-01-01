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    Бойовики «ЛНР» відпустили з полону луганського блогера

    • Сьогодні, 07:12
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    Геннадій Беницький
    Геннадій Беницький

    Водночас справу проти блогера ще не закрили

    Бойовики самопроголошеної «Луганської народної республіки» відпустили луганського блогера, 53-річного жителя Луганська Геннадія Беницького.

    Про це він повідомив Громадському.

    За словами блогера, його відпустили ще 14 березня, але справа проти нього ще не закрита.

    У так званому «міністерстві держбезпеки ЛНР» заявляють, що Беницького підозрюють в «поширенні екстремістських матеріалів» на його сторінці у Фейсбук.

    Беницького звинувачують у «вчиненні дій, спрямованих на розпал ворожнечі, а також приниження людської гідності».

    Раніше «Главком» повідомляв, що в «ЛНР» затримала блогера Едуарда Неделяева в Луганську. Він розміщував свої пости в інтернеті під псевдонімом Edward Ned. Неделяева звинувачують в шпигунстві на користь України.

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