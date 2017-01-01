Бойовики «ЛНР» відпустили з полону луганського блогера
- Сьогодні, 07:12
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Водночас справу проти блогера ще не закрили
Бойовики самопроголошеної «Луганської народної республіки» відпустили луганського блогера, 53-річного жителя Луганська Геннадія Беницького.
Про це він повідомив Громадському.
За словами блогера, його відпустили ще 14 березня, але справа проти нього ще не закрита.
У так званому «міністерстві держбезпеки ЛНР» заявляють, що Беницького підозрюють в «поширенні екстремістських матеріалів» на його сторінці у Фейсбук.
Беницького звинувачують у «вчиненні дій, спрямованих на розпал ворожнечі, а також приниження людської гідності».
Раніше «Главком» повідомляв, що в «ЛНР» затримала блогера Едуарда Неделяева в Луганську. Він розміщував свої пости в інтернеті під псевдонімом Edward Ned. Неделяева звинувачують в шпигунстві на користь України.