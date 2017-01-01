Бойовики «ЛНР» заявили про «переорієнтування» захоплених шахт на Росію

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Захоплена бойовиками шахта на Луганщині

Підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляють, що в першому кварталі 2017 року вугільні підприємства видобули 311 тисяч тонн вугілля

Повна переорієнтація вугільної промисловості так званої ЛНР на Російську Федерацію завершиться до кінця травня.

Про це заявив один з ватажків бойовиків Павло Мальгін, пише Liga.net.

«На даний момент до кінця травня ми припускаємо переорієнтацію повну вугільної промисловості», – сказав він.

Підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляють, що в першому кварталі 2017 року вугільні підприємства видобули 311 тисяч тонн вугілля.

Нагадаємо, раніше ватажок терористів «ЛНР» Ігор Плотницький заявляв, що переорієнтація «економіки» окупованої частини Луганської області на Росію дозволить відновити перервані Україною економічні зв'язки.

Як відомо, 10 березня холдинг «ДТЕК Енерго» зупинив майже всі вугільні шахти на окупованих територіях Донбасу.

15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками «ДНР» та «ЛНР» усіх активів «ДТЕК Енерго» на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.